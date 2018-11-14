#WorldSkillsTatarstan на «Казань Экспо»: молодые профессионалы соревнуются

12:34, 14.11.2018 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» стартовал республиканский чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Среди участников более 2 тысяч человек, соревнования пройдут в 136 компетенциях. На открытие чемпионата в Казань прибыл исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи.

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