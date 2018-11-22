Большинство россиян считают Путина ответственным за проблемы страны

Примерно две трети россиян (61%) считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной.

По данным опроса «Левада-центра», это значение является максимальным за все время исследований. Еще 22% респондентов считают, что президент России несет за них ответственность «в некоторой мере», пишут «Ведомости».

В прошлом году о полной ответственности президента за проблемы страны говорили 55% россиян, еще 21% считали ответственность президента частичной.



Отметим, что в рейтинге мирового доверия президент РФ Владимир Путин опередил президента США Дональда Трампа. 30% опрошенных считают, что Путин грамотно выстраивает внешнюю политику.