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Путин опередил Трампа в рейтинге мирового доверия

06:49, 02.10.2018
Путин опередил Трампа в рейтинге мирового доверия
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин опередил президента США Дональда Трампа в рейтинге мирового доверия.

В том, что Путин грамотно выстраивает внешнюю политику, уверены 30% опрошенных (четвертая позиция). Действия Трампа вызывают доверие у 27% респондентов (5), передает данные исследования Pew Research Center.

Российского лидера обогнали канцлер Германии Ангела Меркель — ей в международных делах доверяют 52%, президент Франции Эмманюэль Макрон (46%) и председатель КНР Си Цзиньпин (34%).

Ранее Forbes назвал Путина, Си Цзиньпина и Трампа самыми влиятельными людьми в мире.

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