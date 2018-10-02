Путин опередил Трампа в рейтинге мирового доверия
Президент РФ Владимир Путин опередил президента США Дональда Трампа в рейтинге мирового доверия.
В том, что Путин грамотно выстраивает внешнюю политику, уверены 30% опрошенных (четвертая позиция). Действия Трампа вызывают доверие у 27% респондентов (5), передает данные исследования Pew Research Center.
Российского лидера обогнали канцлер Германии Ангела Меркель — ей в международных делах доверяют 52%, президент Франции Эмманюэль Макрон (46%) и председатель КНР Си Цзиньпин (34%).
Ранее Forbes назвал Путина, Си Цзиньпина и Трампа самыми влиятельными людьми в мире.АналитикаОбществоВласть
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