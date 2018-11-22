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Происшествия

Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену

07:24, 22.11.2018
Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену
Фото: 25.mchs.gov.ru

Автобус с более чем 30 пассажирами, среди которых были 17 детей, врезался в стену во Владивостоке.

В управлении МЧС по Приморскому краю рассказали, что автобус из Уссурийска столкнулся с подпорной стеной в районе остановки городского транспорта «Фуникулер».

Двери оказались заблокированы, и пассажиры не могли покинуть салон автобуса самостоятельно. Прибывшие пожарные и спасатели выдавили лобовое стекло и по приставленной лестнице эвакуировали 17 детей и 15 взрослых, после чего доставили их до места назначения.

Представитель главка МЧС уточнил, что никто не пострадал. У автобуса повреждена правая сторона, передает "РИА Новости".

Ранее в Казани в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали 10 человек. Семилетнему ребенку потребовалась госпитализация.

Происшествия
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