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Россияне с 1 сентября смогут оформить и получить биометрические загранпаспорта в МФЦ

11:57, 01.09.2018
Россияне с 1 сентября смогут оформить и получить биометрические загранпаспорта в МФЦ
Фото: pixabay.com

В России 1 сентября вступили в силу изменения в процедуре получения загранпаспорта.

Теперь россияне смогут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тысяч человек, передает "РИА Новости".

Напомним, что с 3 августа вступил в силу закон об увеличении размера госпошлин за выдачу загранпаспортов и водительских удостоверений нового поколения. Госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта составляет 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысяч рублей.

Закон об увеличении госпошлин на выдачу загранпаспорта и водительских прав подписал президент РФ Владимир Путин в начале июля.

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