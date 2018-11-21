Финские националисты потребовали вернуть часть Карелии и Мурманской области

В Финляндии сообщили, что страна должна потребовать возвращения земель, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.

«На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — написал в Twitter член партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки.

Согласно прикрепленной к сообщению карте, финские националисты хотят вернуть несколько районов Карелии рядом с Ладожским озером и часть Мурманской области.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может иметь отношение к сбоям системы GPS во время учений НАТО. Об этом же сообщили в Минобороны Норвегии.