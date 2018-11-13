Норвегия обвинила Россию во взломе системы GPS во время учений НАТО

Министерство обороны Норвегии сообщило, что действия российских войск в Арктике привели к сбою в работе международной системы навигации GPS во время учений НАТО Trident Juncture,. Они прошли в стране с 25 октября по 7 ноября.

Как сообщает Associated Press, в результате сбоя никаких инцидентов не было.

Ранее немецкие СМИ заявили, что, проводя военные учения, в том числе «Восток-2018» совместно с Китаем и Монголией, Россия показывает НАТО свою военную мощь.