Кремль отказался комментировать идею переодеть Путина в военную форму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в прессе информацию о предложении переодеть верховного главнокомандующего Владимира Путина в военную форму.



«В Кремле не отнеслись к подобному предложению. Мы о нем первый раз слышим. Я оставлю это без комментариев», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Ранее RTVI со ссылкой на свои источники сообщило, что власти обсуждают идею одеть президента, министров и других чиновников в военную или военизированную форму. Сторонники инициативы считают, что это поможет поднять рейтинг власти.

«Президент — главнокомандующий. Он имеет право носить военную форму. Если он в определенных случаях наденет погоны, все только выиграют от этого», — заявил источник в Минобороны.

Накануне стало известно, что в Вооруженных силах России возродят институт сестер милосердия, готовить их будут в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот».