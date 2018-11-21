Кремль отказался комментировать идею переодеть Путина в военную форму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в прессе информацию о предложении переодеть верховного главнокомандующего Владимира Путина в военную форму.
«В Кремле не отнеслись к подобному предложению. Мы о нем первый раз слышим. Я оставлю это без комментариев», — цитирует «РИА Новости» Пескова.
Ранее RTVI со ссылкой на свои источники сообщило, что власти обсуждают идею одеть президента, министров и других чиновников в военную или военизированную форму. Сторонники инициативы считают, что это поможет поднять рейтинг власти.
«Президент — главнокомандующий. Он имеет право носить военную форму. Если он в определенных случаях наденет погоны, все только выиграют от этого», — заявил источник в Минобороны.
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