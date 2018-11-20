В России возродят институт сестер милосердия

В Вооруженных силах России возродят институт сестер милосердия, готовить их будут в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот».



«Духовная мощь православия и доблесть русской армии неразрывно связаны на протяжении многих веков и нашли свое отражение в создании воинских православных храмов», — цитирует «РИА Новости» представителя Главного военно-политического управления Анатолия Карасева.

Храм, по его словам, будет уникальным сооружением, совмещающим функции как церкви, так и «учебно-методического, образовательного, культурного и мемориального центра». Планируется «обучение военного духовенства, возрождение института сестер милосердия».

Ранее президент России и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот».