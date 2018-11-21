Минниханову и Артизову показали выставку по истории архивной службы Татарстана

Президенту Татарстана и руководителю Федерального архивного агентства Андрею Артизову представили выставку «История длиною в век», которая отражала главные вехи в истории архивной службы республики. Мероприятие проходило в культурно-досуговом центре имени В.И. Ленина.

Экспозиция включала две инсталляции. В одной были представлены самое большое и самое маленькое дело, в другой — эволюция информационных носителей. Основная часть экспозиции была направлена на раскрытие основных этапов истории архивной службы. Рустаму Минниханову и Андрею Артизову рассказали, что своеобразной точкой отсчета считается 1917 год, когда Северо-Восточному археологическому и этнографическому институту разрешили собрать и сохранить архивы губернских учреждений.

Кроме того, в зале было четыре витрины с подлинными экспонатами, среди которых было письмо хана Улуг-Мухаммада турецкому султану Мураду II (1428), акты передачи земли колхозам.

В последней части экспозиции были посвящены муниципальным архивам. Для каждого района был создан свой стенд-колонна. Андрей Артизов предложил президенту Татарстану показать стенд, на котором представлен его родной район. Но Рустам Минниханов только отшутился.

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