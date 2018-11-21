Новости промышленности

14:41 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В России введут маркировку черной икры

14:27, 21.11.2018
В России введут маркировку черной икры
Фото: ru.wikipedia.org /Andshel

Росрыболовство разработало дорожную карту мероприятий для введения маркировки продукции из особо ценных (осетровых) и просто ценных (лососевых и других) пород водных биологических ресурсов.

На первом этапе в эксперименте примут участие предприятия Союза осетроводов, пишет РБК. Маркироваться будет не только черная икра, но и «мясо осетровых рыб». По словам президента Союза Александра Новикова, в ближайшее время они будут проводить добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб.

Отмечается, что проект запустят в ближайшие три месяца. Площадкой эксперимента по маркировке мяса осетровых, скорее всего, будет одно из предприятий Астраханской области.

Ранее сообщалось, что в России могут начать маркировать чай.

ПромышленностьАгропром
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты