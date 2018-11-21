В России введут маркировку черной икры

Росрыболовство разработало дорожную карту мероприятий для введения маркировки продукции из особо ценных (осетровых) и просто ценных (лососевых и других) пород водных биологических ресурсов.



На первом этапе в эксперименте примут участие предприятия Союза осетроводов, пишет РБК. Маркироваться будет не только черная икра, но и «мясо осетровых рыб». По словам президента Союза Александра Новикова, в ближайшее время они будут проводить добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб.

Отмечается, что проект запустят в ближайшие три месяца. Площадкой эксперимента по маркировке мяса осетровых, скорее всего, будет одно из предприятий Астраханской области.



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