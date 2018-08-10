В России могут начать маркировать чай

Компания Unilever предложила начать маркировать чай для борьбы с нелегальной продукцией. Об этом «Известиям» сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В последнее время на российском рынке предпочитают подделывать торговые марки, «мимикрируя» под них: например, используют ту же цветовую гамму на упаковке, меняют одну букву в названии. И для производителей, и для тех, кто занимается контрафактом, важен стоимостный фактор. Подделки ориентированы на популярные наименования и конкурируют с легальной продукцией, что снижает и оборот, и прибыль законных производителей», — пояснила вице-президент Unilever Ирина Бахтина.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова, предварительное тестирование производственных процессов маркировки займет до двух месяцев.

Ранее Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку продуктов питания, в том числе и чая.