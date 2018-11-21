ОЭСР ухудшила прогноз экономики России на 2018 год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту российской экономики в 2018 году.

Согласно прогнозу, российская экономика вырастет на 1,6%. При этом в сентябре оценка составляла 1,8%.

Отмечается, что прогноз на 2019 и 2020 годы сохранен и составит 1,5% и 1,8% соответственно. Показатели роста мировой экономики в 2018—2020 годах организация оценивает в 3,8%, 3,7% и 3,7%.

Ранее АКРА оценило влияние санкций на экономику России за четыре года. По данным организации, ограничительные меры не оказали решающего негативного влияния. При этом агентство Bloomberg сообщило, что объем российской экономики в настоящее время на 6% меньше, чем мог бы быть из-за введенных четыре года назад санкций Европы и США.