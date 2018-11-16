Bloomberg оценил ущерб российской экономики от санкций

Агентство Bloomberg сообщило, что объем российской экономики в настоящее время на 6% меньше, чем мог бы быть из-за введенных четыре года назад санкций Европы и США.

Разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста достигает 10%. Разрыв, по данным агентства, является результатом устойчивого эффекта ограничительных мер. На это также повлияли падение цен на нефть, политика таргетирования инфляции и распродажи активов.

Опрошенные агентством эксперты усомнились в прогнозах правительства России, что реформы и инвестиции приведут к росту ВВП более чем на 3% к 2021 году. Так, аналитик Скотт Джонсон полагает, что такой рост возможен, однако его темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности труда и эффективности экономики.

Ранее газета Financial Times заявила, что страны, которые ввели санкции против России, не смогли добиться изоляции страны и вряд ли смогут это сделать в будущем.