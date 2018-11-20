АКРА оценило влияние санкций на экономику России за четыре года

Санкции в отношении России не оказали решающего негативного влияния на экономический рост страны за период с 2014 года. Такое мнение выразила руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья Порохова.



«По нашим оценкам, негативное влияние санкций на экономический рост за эти четыре года составило не более 0,2%. Для экономического роста в целом существовали, так или иначе, другие ограничения, влияние которых было намного более существенным, чем санкции», — передает ТАСС.



По словам Пороховой, замедление роста российской экономики началось еще в 2012—2013 годах, до начала санкционного давления и падения цен на нефть.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что объем российской экономики в настоящее время на 6% меньше, чем мог бы быть из-за введенных четыре года назад санкций Европы и США.