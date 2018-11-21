Экс-глава ГИСУ РТ рассказал о своем «экспресс-увольнении»

Бывший руководитель Главинвестстроя Татарстана Рашид Нуруллин во время допроса в суде рассказал, что был уволен за один день.

Нуруллин напомнил, что возглавлял ГИСУ РТ с 24 августа 2009 года по 28 сентября 2013 года. По его словам, решение он принял сам, предупредил руководство и сообщил — готов исполнять обязанности еще несколько месяцев. Однако уволен он был в тот же день.

«Мне не дали возможности и двух недель доработать, у меня не было приема-передачи дел новому руководителю. Все произошло в один день — в понедельник. Мне объявили утром и уже в 11 часов представили коллективу нового руководителя этого учреждения — Айзатуллина», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

Нуруллин также утверждает, что провел процедуру снятия по актам выполненных работ. На допросе экс-глава Главинвестстроя Татарстана заявил, что не платил ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, поскольку к моменту его ухода работы по берегоукреплению на Казанке еще не закончились. Тем не менее Нуруллин признал, что выделил компании часть денег авансом.

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Напомним, что действующий глава ГИСУ РТ Марат Айзатуллин настаивает, что проектную документацию по «золотым дамбам» не утверждал.