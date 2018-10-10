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Глава ГИСУ РТ на допросе по делу Нуруллина: «Проектную документацию не утверждал»

14:48, 10.10.2018
Глава ГИСУ РТ на допросе по делу Нуруллина: «Проектную документацию не утверждал»
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

В Татарстане продолжают допрашивать свидетелей по делу о «золотых дамбах». В превышении полномочий и 200-миллионной переплате в пользу ПСО «Казань» обвиняют бывшего начальника Главного инвестиционно-строительного управления РТ Рашида Нуруллина.

Действующий глава ГИСУ РТ Марат Айзатуллин сегодня на допросе заявил, что проектную документацию не утверждал, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, вчера в суде по этому делу были допрошены начальник сметного отдела ГИСУ РТ Ольга Закорюкина и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

Бизнес Татарстан
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