Глава ГИСУ РТ на допросе по делу Нуруллина: «Проектную документацию не утверждал»

В Татарстане продолжают допрашивать свидетелей по делу о «золотых дамбах». В превышении полномочий и 200-миллионной переплате в пользу ПСО «Казань» обвиняют бывшего начальника Главного инвестиционно-строительного управления РТ Рашида Нуруллина.

Действующий глава ГИСУ РТ Марат Айзатуллин сегодня на допросе заявил, что проектную документацию не утверждал, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, вчера в суде по этому делу были допрошены начальник сметного отдела ГИСУ РТ Ольга Закорюкина и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.