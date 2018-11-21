Камболов: «В матче со шведами нас подвела реализация голевых моментов»

Полузащитник сборной России и казанского «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал поражение национальной команды от Швеции.

«Настроение не очень хорошее, многое не получалось, но ребята выходили на этот матч, чтобы играть на победу, с определенной задачей. Проигрывая, надо было забивать, но не получилось, оборона была на втором плане. Сложно назвать причину, возможно, дело в реализации моментов, сегодня нам этого не хватило. Сейчас нужно провести работу над ошибками.

Нам нужно извлечь урок из этого поражения. Все разочарованы, так как хотели занять первое место в группе. Повторюсь, что мы выходили играть на победу, но не вышло», — сказал Камболов.

Напомним, вчера сборная России в рамках Лиги наций уступила команде Швеции со счетом 2:0.