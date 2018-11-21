Сборная России проиграла Швеции и не пробилась в высший дивизион Лиги наций
Сборная России проиграла команде Швеции в матче Лиги наций.
Игра прошла в Стокгольме и закончилась со счетом 3:0 в пользу шведов. Мяч забил Виктор Линделеф и Маркус Берг.
По итогам группового турнира, россияне не смогли выйти в дивизион A, заняв второе место в группе 2 дивизиона B.
Ранее сборная России проиграла команде Германии в товарищеском матче со счетом 0:3.СпортФутбол
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