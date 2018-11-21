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Сборная России проиграла Швеции и не пробилась в высший дивизион Лиги наций

00:35, 21.11.2018
Сборная России проиграла Швеции и не пробилась в высший дивизион Лиги наций
Фото: rfs.ru

Сборная России проиграла команде Швеции в матче Лиги наций.

Игра прошла в Стокгольме и закончилась со счетом 3:0 в пользу шведов. Мяч забил Виктор Линделеф и Маркус Берг.

По итогам группового турнира, россияне не смогли выйти в дивизион A, заняв второе место в группе 2 дивизиона B.

Ранее сборная России проиграла команде Германии в товарищеском матче со счетом 0:3.

СпортФутбол
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