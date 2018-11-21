МЧС объявило в Башкирии штормовое предупреждение из-за сильного ветра

МЧС по Башкирии объявило в регионе штормовое из-за усиления ветра в регионе.

В ведомстве сообщили, что 21 ноября по республике прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15—20 м/с. При непогоде возможны обрывы линий электропередач и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций и ДТП на дорогах.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Пешеходы, будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Водителям, просьба снизить скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — добавили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в Казани до 22 ноября ожидаются снегопады, местами гололедица. Гидрометцентр РТ прогнозирует временами мокрый снег.