В Казани в ближайшие три дня ожидаются снегопады, местами гололедица

В ближайшие дни в Казани ожидаются небольшие метели, снег и местами гололедица. Завтра, 20 ноября, Гидрометцентр РТ прогнозирует временами снег и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит от –1 до –6 градусов, днем — от -3 до +2 градусов. 21 ноября осадки в виде небольшого снега продолжатся.

«Утром и днем в отдельных районах слабая метель и усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 4—9 градусов мороза, днем — от ноля до минус 4 градусов. В четверг ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, а утром и днем в большинстве районов снег, местами с метелью. Ветер прогнозируется северо-западный в утренние и дневные часы, порывами до 19 метров в секунду, — рассказала Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

Ночью 22 ноября немного похолодает до -7—9 градусов мороза, а днем до -1—6 мороза.

Подробнее о последствиях выпавшего в Казани снега — в материале «Реального времени».