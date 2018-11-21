Замдиректора ГЖФ РТ оштрафовали из-за нарушения сроков рассмотрения обращений граждан

Прокуратура Вахитовского района города Казани оштрафовала на 5 тыс. рублей заместителя исполнительного директора Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан (ГЖФ РТ) из-за нарушения сроков рассмотрения обращений граждан.



В ходе проверки прокуратуры было установлено, что обращения восьми граждан рассмотрены с нарушением срока.



В результате в отношении замдиректора ГЖФ РТ возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, на него наложен штраф в размере 5 тыс. рублей.



Одновременно в адрес руководителя фонда внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.



Ранее прокуратура Высокогорского района привлекла к административной ответственности подрядчика ГЖФ, гендиректора стройфирмы «БарсЭлитСтрой+» Завдята Камалова. За невыплату зарплаты в установленный срок он наказан штрафом в 10 тыс. рублей.