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Путин призвал обеспечить оптимальную цену на нефть в $70 за баррель

14:15, 15.11.2018
Путин призвал обеспечить оптимальную цену на нефть в $70 за баррель
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужна оптимальная цена на нефть и для производителей, и для потребителей.

«Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей», — сказал президент России.

По словам Путина, Россию вполне устраивает цена на нефть в районе 70 долларов за баррель, передает «РИА Новости».

Президент России также отметил, что расходы российского бюджета рассчитываются исходя из цены около 40 долларов, что дает запас прочности.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent снизилась до $68 за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.

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