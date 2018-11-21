Водитель правительственного Land Cruiser, насмерть сбившего пешехода в Перми, отстранен от работы

Водитель правительственного автомобиля Toyota Land Cruiser, который насмерть сбил пешехода в Перми, отстранен от работы. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников на пресс-конференции на своей странице в Instagram.

«К сожалению, произошла трагедия, был сбит человек. Сейчас полиция и ГИБДД разбираются в произошедшем», — сказал глава региона

Напомним, авария произошла утром 15 ноября на Восточном обходе. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте — по левому краю второй полосы движения в попутном направлении. В результате наезда мужчину отбросило на идущий позади автомобиль. От полученных травм он скончался.