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Правительственный Land Cruiser насмерть сбил пешехода в Перми

07:34, 16.11.2018
Правительственный Land Cruiser насмерть сбил пешехода в Перми
Фото: pixabay.com

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, который принадлежит аппарату правительству Пермского края, насмерть сбил пешехода в Перми.

Авария произошла утром 15 ноября на Восточном обходе. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте — по левому краю второй полосы движения в попутном направлении. В результате наезда мужчину отбросило на идущий позади автомобиль. От полученных травм он скончался, передает ТАСС.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют личность погибшего. Документов у него обнаружить не удалось.

Напомним, пермская полиция проверяет информацию об обстреле автомобиля депутата Заксобрания Егора Заворихина в центре города.

Общество
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