Почти треть россиян тратят на продукты более половины своего дохода

Около 30% россиян тратят более половины своего заработка на продукты.



Еще 21% россиян расходуют на пищу от 40 до 50%. Практически каждый пятый из опрошенных (19%) тратит на эту потребность 30 — 40%. дохода. У 14% респондентов от совокупного дохода на продукты питания уходит примерно четвертая часть (20% — 30%). Еще 7% тратят на продукты 10-20% заработка, говорится в исследовании портала Rabota.ru.

При этом отвечая на вопрос, приходилось ли им экономить на продуктах, большинство респондентов (91%) ответили утвердительно, и только 9% — отрицательно, передает ТАСС.

В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов.



Ранее вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предложила увеличить объемы мяса в потребительской корзине с 2021 года. Значения будут пересмотрены во всех российских регионах.