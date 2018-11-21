В «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы

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Эксперты обнаружили сходства нового фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и двух советских картин — «Гостья из будущего» (1985) и «Лиловый шар» (1987) о приключениях Алисы Селезневой из книг Кира Булычева.

К такому выводу они пришли при помощи программного комплекса «Антиплагиатор», сообщает «Российская газета».

«Можно констатировать не только почти полное совпадению сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят», — рассказал замдиректора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин.

Так, по его словам, эпический побег Грин-де-Вальда является хорошо обыгранной сценой преследования на флипперах в Гостье из Будущего вплоть до падения одного из персонажей в воду.



«И таких совпадений множество. Впрочем, мы ожидали этого. Ведь ранее „Антиплагиатор“ установил, что сюжет первой части „Фантастических тварей“ на 90 процентов копирует сюжет знаменитого советского мультика „Тайна третьей планеты“. Выходит, что вся сага о „Фантастических тварях“ берет свое начало в творчестве Кира Булычева», — заключил он.

Ранее пользователи «Кинопоиска» назвали картину «Дурак» режиссера Юрия Быкова лучшим отечественным фильмом за 15 лет.