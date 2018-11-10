«Дурак» Быкова назвали лучшим российским фильмом за 15 лет

Пользователи «Кинопоиска» назвали картину «Дурак» режиссера Юрия Быкова лучшим отечественным фильмом за 15 лет.



Согласно результатам опроса пользователей в честь 15-летия сайта, картина «Дурак» изменила отношение к российскому кино. Быков также отмечен как режиссер, «сделавший самый большой вклад в российское кино за последние 15 лет».

Актером, которому всегда рады, назвали Константина Хабенского, а «будущее нашего кино» зрители готовы доверить актрисе Ирине Горбачевой, известной по фильму «Аритмия». При этом завершившимся сериалом, продолжение которого читатели хотели бы увидеть, стала «Бригада».

Отмечается, что в голосовании участвовали более 79 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в число претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

