Супруга Мамаева начала продавать толстовки в поддержку мужа и Кокорина

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Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана объявила о старте продаж толстовок в поддержку мужа и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов „мы не за насилие, мы за справедливый суд“, – сообщила Мамаева в Instagram, подчеркнув, что вырученные от продаж деньги будут переданы на „благие дела“.



На черных толстовках написаны латиницей фамилии Мамаева и Кокорина. Фамилия первого напечатана с намеком на смешанные единоборства (MMA – Mixed Martial Arts), а на фамилии Кокорина изображен стул, которым он дрался в кафе.

Как сообщают „Дни.ру“, часть подписчиков Мамаевой поддержали ее идею, а другие обрушились с критикой: „Причем тут ММА?! Непонятно. Эти два фраера могут потянуть только дворовую шпану с применением мебели в налете“, „Ты в своем уме? Их реально закроют из-за твоих “бомберов» и т.д.



Напомним, скандальный инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Мамаева произошел 8 октября. Утром в Москве спортсмены успели избить водителя телеведущей, а после напасть на чиновника из Минпромторга РФ. 11 октября спортсмены были задержаны и отправлены в СИЗО на 2 месяца.

Ранее суд не стал рассматривать просьбу адвоката Мамаева об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на залог.