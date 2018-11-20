Уфимский «Толпар» уступил «Омским ястребам»

Фото: пресс-служба МХК «Омские Ястребы»

Уфимский «Толпар» проиграл свой первый выездной матч против «Омских ястребов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу омичей.

Хозяева забросили первую шайбу на 8-й минуте после точного броска Арсения Грицюка.

Вторая шайба влетела в ворота только на 53-й минуте, вновь ее авторами стали «ястребы». «Толпаровцы» после этого максимально взвинтили темп и вскоре сумели наконец пробить голкипера омичей — на 56-й минуте отличился Николай Сытый.

В турнирной таблице Восточной конференции уфимскую команду на очко обогнало «Авто» из Екатеринбурга, вышедшее на первое место.