Уфимский «Толпар» уступил «Омским ястребам»
Уфимский «Толпар» проиграл свой первый выездной матч против «Омских ястребов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу омичей.
Хозяева забросили первую шайбу на 8-й минуте после точного броска Арсения Грицюка.
Вторая шайба влетела в ворота только на 53-й минуте, вновь ее авторами стали «ястребы». «Толпаровцы» после этого максимально взвинтили темп и вскоре сумели наконец пробить голкипера омичей — на 56-й минуте отличился Николай Сытый.
В турнирной таблице Восточной конференции уфимскую команду на очко обогнало «Авто» из Екатеринбурга, вышедшее на первое место.СпортХоккей Башкортостан
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