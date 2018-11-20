Власти Ижевска предложили проголосовать за возможность назвать новую улицу именем Солженицына

Власти Ижевска решили провести голосование за возможность назвать одну из новых улиц города именем писателя Александра Солженицына.

На официальном сайте Ижевска дана ссылка, по которой можно проголосовать. Однако для участия в опросе необходимо подтвердить свою личность с помощью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Для регистрации в этой системе предлагается перейти на федеральный или республиканский портал госуслуг.

Ранее пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на предложение о присвоении имени Солженицына одной из улиц Ижевска.

Напомним, что сейчас в России активно идет голосование о присвоении имен великих соотечественников аэропортам крупных городов. Сегодня активно обсуждается предложение назвать аэропорт в Калининграде именем Иманнуила Канта. В Татарстане же президент республики Рустам Минниханов призвал голосовать за писателя Габдуллу Тукая и химика Николая Лемаева. Их имена руководитель РТ призывает закрепить за аэропортами Казани и Нижнекамска. Главным вариантом для аэропорта Уфы стал Мустай Карим, а в Самаре лидирует Сергей Королев.