Минниханов призвал голосовать за Тукая и Лемаева в конкурсе имен для аэропортов

Президент Республики Татарстан призвал голосовать за писателя Габдуллу Тукая и химика Николая Лемаева в конкурсе имен для аэропортов.

«Если Тукай — это великий творец и символ татарской культуры, гордость многонационального народа Татарстана, то Лемаев — олицетворение промышленной мощи республики и символ трудовой славы многих поколений татарстанцев», — написал он во «ВКонтакте».

Ранее экспертный совет конкурса «Великие имена России» сформировал окончательный список имен для аэропортов Казани и Нижнекамска. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Среди кандидатов на наименование Международного аэропорта «Казань» фигурируют Габдулла Тукай, Муса Джалиль и Андрей Туполев, Бегишево — Николай Лемаев, Иван Шишкин, Дмитрий Менделеев, Салих Сайдашев.