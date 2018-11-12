Аэропорт Самары могут назвать в честь Сергея Королева или Эльдара Рязанова

Общественная палата Самарской области представила четыре имени, прошедших в финальное голосование в конкурсе «Великие имена России». Аэропорт Курумоч могут назвать именами Сергея Королева, Эльдара Рязанова, Николая Кузнецова или Василия Татищева.

Опрос проходил с 30 октября по 11 ноября 2018 года в виде телефонного интервью, пишет «ФедералПресс».

Издание отмечает, что на имя Сергея Королева претендует не только самарский, но также московский и магаданский аэропорты. Организаторы конкурса решили, что аэропорт также будет выбран путем голосования.

Победители конкурса будут объявлены 5 декабря 2018 года.

Напомним, что для воздушных ворот Казани также отобрали три имени. Среди них Габдулла Тукай, Андрей Туполев или Муса Джалиль. Для аэропорта Бегишево, расположенного между Набережными Челнами и Нижнекамском, отобрали имена Николая Лемаева, Дмитрия Менделеева, Салиха Сайдашева, Ивана Шишкина.