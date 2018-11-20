Скворцова опровергла предложение Минздрава ввести акцизы на колбасу

Министр здравоохранения Вероника Скворцова опровергла сообщения о том, что министерство поддержало идею об акцизах на колбасу и другие продукты переработки красного мяса.



«Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы, самые разнообразные, являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введение акцизов, — прим. ред.), мы ее не предлагали», — цитирует «РИА Новости» Скворцову.

По словам министра, эксперты ведомства прокомментировали употребление в пищу колбас, рекомендовав россиянам не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами.

Ранее СМИ сообщили, что стоимость колбасных изделий в России может увеличиться почти на 30% в связи с возможным введением акциза на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон. Отмечалось, что инициативу поддержал российский Минздрав.

