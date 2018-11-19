Новости общества

06:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России колбасные изделия могут подорожать на 30% из-за введения нового акциза

06:20, 19.11.2018
В России колбасные изделия могут подорожать на 30% из-за введения нового акциза
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Стоимость колбасных изделий в России может увеличиться почти на 30% в связи с возможным введением акциза на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон.

Экспертный совет при правительстве РФ в отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография», предложил новый акциз в размере около 160 рублей на один килограмм.

Члены совета предлагают направить полученные средства на удешевление продуктов здорового питания. По их мнению, такое нововведение будет способствовать оздоровлению нации, а также поможет увеличить продолжительность жизни населения, пишут "Известия".

В Минздраве РФ поддержали такую инициативу, но отметили, что конкретные шаги находятся на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что розничные цены на колбасу и полуфабрикаты в России могут вырасти на 5—12%. В качестве причин такой ситуации называются теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты