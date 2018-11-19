В России колбасные изделия могут подорожать на 30% из-за введения нового акциза

Стоимость колбасных изделий в России может увеличиться почти на 30% в связи с возможным введением акциза на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон.

Экспертный совет при правительстве РФ в отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография», предложил новый акциз в размере около 160 рублей на один килограмм.



Члены совета предлагают направить полученные средства на удешевление продуктов здорового питания. По их мнению, такое нововведение будет способствовать оздоровлению нации, а также поможет увеличить продолжительность жизни населения, пишут "Известия".



В Минздраве РФ поддержали такую инициативу, но отметили, что конкретные шаги находятся на стадии обсуждения.



Ранее сообщалось, что розничные цены на колбасу и полуфабрикаты в России могут вырасти на 5—12%. В качестве причин такой ситуации называются теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии.