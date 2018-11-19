Биткоин опустился ниже психологической отметки в $5000

Курс биткоина рухнул ниже психологической отметки в $5000. Это произошло впервые с октября 2017 года.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные биржи, стоимость криптовалюты снизилась на 9%, до $4 958.

15 ноября стоимость биткоина упала ниже $5 500.

Напомним, в августе Bloomberg отмечал, что рынок криптовалют с начала года упал в четыре раза. Главным фактором падения издание называло отказ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) зарегистрировать биткоиновый ETF-фонд братьев Уинклвосс.