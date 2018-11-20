Минниханов принял участие в собрании в честь первого созыва Верховного Совета ТАССР

В Казани прошло собрание, посвященное первому созыву Верховного Совета ТАССР.



В Казани в театре им. К. Тинчурина проходит республиканское собрание общественности, посвященное 80-летию избрания Верховного Совета ТАССР первого созыва.

Среди участников мероприятия — президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, передает корреспондент «Реального времени».

Минниханов во время своего выступления заметил, что депутаты первого созыва собирались несколько раз в год. Отмечается, что все 12 созывов Верховного Совета ТАССР заложили основу для современной работы Госсовета РТ.

По словам Мухаметшина, в первом созыве Верховного Совета ТАССР принимали участие 143 депутата.