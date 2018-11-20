Пенсионный фонд пригласил умершую пенсионерку в Самаре за пособием на свои похороны

Пенсионный фонд пригласил умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны. Об этом сообщил родственник скончавшейся пенсионерки.

Мужчина выложил на своей странице в Facebook копию письма из ПФР на имя его тещи, которая умерла 20 мая этого года. В бумагах говорится, что пенсионерке необходимо получить социальное пособие на погребение в размере 139 рублей, предъявив паспорт, СНИЛС и свидетельство о смерти.

Как пишет «РИА Новости», причиной данной ситуации стал сбой в работе программно-технического комплекса клиентской службы ведомства, в результате чего перепутались списки умерших и списки их родственников.

В настоящее время родственнику умершей Пенсионный фонд принес извинения за некорректное обращение. Ошибка в программе исправлена.

Напомним, ранее мошенники рассылали в WhatsApp ложные аудиосообщения о выплатах в Пенсионном фонде Удмуртии.