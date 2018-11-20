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Минниханов открыл в Казани памятник Шигабутдину Марджани

11:28, 20.11.2018
Минниханов открыл в Казани памятник Шигабутдину Марджани
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Казани на набережной озера Кабан состоялось открытие памятника известному татарскому религиозному деятелю и ученому Шигабутдину Марджани.

В торжественной церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Минниханов поздравил собравшихся с праздником Мавлид ан-Наби — днем рождения Пророка Мухаммеда и отметил, что Марджани своими трудами внес большой вклад в просвещение татарского народа.

Минтимер Шаймиев в свою очередь добавил, что Шигабутдин Марджани является всемирно известным деятелем, труды которого будут изучать еще очень долго, передает пресс-служба президента РТ.

Установка скульптуры состоялась в рамках празднования 200-летия со дня рождения Шигабутдина Марджани. Памятник выполнен из белого мрамора по проекту татарского скульптора Баки Урманче. На плитах выгравировано высказывание Марджани «Истина и праведный путь превыше всего».

Впервые об установке памятника Шигабутдину Марджани президент Татарстана сообщил в ходе своего ежегодного послания в конце сентября. На создание скульптуры и благоустройство прилегающий территории из бюджета Казани выделили 28,6 млн рублей.

ОбществоКультура Татарстан
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