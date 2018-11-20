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В Татарстане врачи и медработники частных клиник попросили о досрочном выходе на пенсию

09:59, 20.11.2018
В Татарстане врачи и медработники частных клиник попросили о досрочном выходе на пенсию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Врачи частных клиник Республики Татарстан попросили приравнять свои пенсионные права к сотрудникам государственных медицинских учреждений и разрешить досрочный выход на заслуженный отдых. Такое обращение прозвучало сегодня на Х расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте Татарстана.

Предприниматели, работающие в сфере медицинских услуг, настаивают, что Пенсионный фонд по РТ должен подготовить инструкцию по оформлению документов для подтверждения трудового стажа работников, сообщает корреспондент «Реального времени» с заседания Совета.

Ранее эксперты РАНХиГС пришли к выводу, что в результате майских указов младший медицинский персонал лишился социальных льгот. Кроме того, численность таких сотрудников сократили более чем в два раза и частично перевели на более низкие должности.

ОбществоМедицина Татарстан
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