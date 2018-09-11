Младший персонал лишился льгот из-за майских указов — РАНХиГС

В результате майских указов 2012 года младший медицинский персонал лишился социальных льгот. Такие выводы следуют из исследования научных сотрудников лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС.



«В большей степени бенефициарами реформы стали учителя и преподавательский состав в сфере дошкольного и среднего профессионального образования, а также врачи», — говорится в исследовании.

При этом от указов пострадал младший медицинский персонал, который сократили более чем в два раза и частично перевели на более низкие должности.

Отмечается, что с 2012 года заработные платы в бюджетном секторе в номинальном выражении выросли в 1,9 раза (при росте средней зарплаты в экономике за тот же период в 1,6 раза).

Ранее стало известно, что Федеральный бюджет профинансирует 95% нацпроектов и федеральных программ в рамках «майского указа» президента РФ Владимира Путина.