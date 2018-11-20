В Татарстане появится завод по производству красной форели за 690 млн рублей

В Рыбно-Слободском районе Татарстана появится завод по производству красной форели мощностью 1000 тонн рыбы в год.

Глава района Ильдар Тазутдинов рассказал, что частный инвестор из Татарстана планирует вложить в производство 690 млн рублей. О какой компании идет речь, он не уточнил.

Первое зарыбление запланировано на декабрь 2019 года. На проектную мощность завод может выйти через три года после запуска, передает ИА «Татар-информ».



Глава Рыбно-Слободского района пояснил, что для организации производства инвестор выкупил недостроенное помещение площадью 8,6 тыс. квадратных метров.

По словам Тазутдинова, в настоящее время идет регистрация права собственности. Начать строительство и закупку оборудования планируется в первом квартале следующего года.

Напомним, что в 2012 году в Рыбно-Слободском районе начиналось строительство рыбоводного завода. Заказчиком объекта выступило ООО «Чулман», которое учредили родственники бывшего главы района — Фарид Гайнутдинов и Ленар Валеев. Однако завод так и не был построен и его выставили на продажу.