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Недвижимость

Стоимость недостроенного рыбоводного завода в Татарстане снизили почти в два раза

10:33, 13.09.2018
Стоимость недостроенного рыбоводного завода в Татарстане снизили почти в два раза
Фото: commons.wikimedia.org / Vadim Indeikin

Инвестиционное агентство InvestRussia выставило на продажу недостроенный рыбоводный завод, расположенный в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан. Это следует из объявления, опубликованного на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

По информации продавца, степень готовности предприятия составляет 80%. На земельный участок действует право аренды сроком на 49 лет. Стоимость продажи составляет 43 млн рублей.

В этом году конкурсный управляющий ООО «Чулман» несколько раз выставлял завод на торги. В апреле объект предлагался за 77 млн рублей.

Напомним, что строительство рыбоводного завода началось еще в 2012 году. Заказчиком объекта выступило ООО «Чулман», которое учредили родственники главы — Фарида Гайнутдинова, сын главы района Ленар Валеев. На начальном этапе «Чулман» пытался прокредитоваться в «Россельхозбанке» на 215 млн рублей, в качестве залога предоставив здание муниципального спортивного комплекса с бассейном «Дельфин». Возглавляла комплекс супруга главы района Рамзия Валеева.

Недвижимость Татарстан
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