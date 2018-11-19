Минтранс РТ: ВСМ в Татарстане не заденет населенные пункты

Высокоскоростная магистраль пройдет в Татарстане, «не задевая» населенные пункты.



«Трассировка определена, ее вход — через Зеленодольский район. Практически мы идем параллельно существующему Транссибу, при этом не задевая никакие населенные пункты. Поэтому все опасения граждан о том, что она пройдет через Октябрьск, другие населенные пункты, не имеют под собой никаких оснований», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.

Он также отметил, что начинать строить ВСМ Москва — Казань необходимо от столицы Татарстана до Нижнего Новгорода, а не от Москвы до Владимира.

«Уже существует скоростное движение, ходит «Сапсан», а если появится высокоскоростное движение, то расстояние до Москвы сможем преодолевать за 4,5 часа», — пояснил Сафин.

Ранее Минтранс РФ обновил проект техзадания на магистраль «Евразия». Он предусматривает окончание в 2025 году строительства ВСМ Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск.