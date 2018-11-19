Валентин Писеев: «Дальше Загитова будет только прибавлять»

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев оценил победу Олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой на пятом этапе Гран-при в Москве.

«Пока выступления Алины не обходятся без отдельных помарок, но всё равно видно её уверенное выступление для постолимпийского сезона. Было ясно, что после триумфа на Олимпиаде сразу вернуться в свою лучшую форму Загитовой будет непросто, но свой общий высокий уровень она по-прежнему держит. Думаю, дальше она станет только прибавлять, и на главных стартах сезона мы увидим Алину близкой к своим лучшим выступлениям», — приводят слова Писеева «Известия».

Напомним, благодаря победе в Москве, Загитова вышла в финал серии Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.