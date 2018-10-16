Минтранс обновил проект техзадания на магистраль «Евразия», в маршрут которой входит Казань

Министерство транспорта РФ на прошлой неделе разослало профильным ведомствам и организациям обновленный проект технического задания на разработку ТЭО российской части ВСМ «Евразия».

Как сообщает «Коммерсант», от исполнителя ТЭО потребуется проведение инженерных изысканий, разработка технических решений, определение параметров проекта (в том числе состава участников, маршрута, объема капзатрат), построение коммерческой, операционной и финансовой моделей проекта и так далее.



В ОАО «РЖД» изданию пояснили, что первым этапом «Евразии» «считается ВСМ Москва—Казань и ее пилотный участок Железнодорожный — Гороховец с организацией движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, включая участки уже существующей инфраструктуры». В проекте стратегии пространственного развития предусмотрено окончание в 2025 году строительства ВСМ Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск. При этом в комплексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года включена лишь часть ВСМ до Казани — трасса Железнодорожный—Гороховец протяженностью 301 км, да и на нее ищут порядка 200 млрд рублей частных инвестиций из общего бюджета проекта в 621,8 млрд рублей.

Напомним, что Казань вошла в предполагаемый маршрут железнодорожного коридора «Евразия» в ноябре прошлого года. Он был согласован Казахстаном и Россией в ходе 19-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Тем временем в ВТБ сообщили о наличии денег на строительство участка ВСМ Москва — Казань. Первый этап строительства начнется уже в 2019 году.