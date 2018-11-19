Депутаты приняли бюджет Татарстана на 2019 год с дефицитом 4,2 млрд рублей

Законопроект о бюджете Татарстана на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов был принят в ходе заседания Госсовета РТ. В 2019 году доходы бюджета составят 237 млрд рублей, расходы — 241,2 млрд рублей. Дефицит бюджета – 4,2 млрд рублей.

В ближайшее время документ будет направлен президенту Татарстана Рустаму Минниханову. По словам главы комитета по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина, в бюджет внесены 490 поправок.

Отмечается, что в 2020 году дефицит бюджета вырастет до 4,8 миллиардов рублей, а в 2021 году — до 5,4 миллиардов рублей.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне AA+ по национальной шкале (высокий уровень кредитоспособности, чуть ниже высшего рейтинга).