АКРА подтвердило высокий рейтинг Татарстана

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне AA+ по национальной шкале (высокий уровень кредитоспособности, чуть ниже высшего рейтинга).

Рейтинг обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, высокой степенью контроля над расходами бюджета и большой долей бюджета развития, говорится в пресс-релизе агентства. В то же время сдерживающим фактором для рейтинга является возможность предоставления властями региона финансовой помощи компаниям и финансовым организациям, которые имеют стратегическое значения для экономики.

В пользу повышения рейтинга в будущем могут сыграть рост прозрачности и предсказуемости отношений республики с компаниями, от которых зависит ее бюджет. Пока прогноз по рейтингу остался «стабильным». Это говорит о том, что на горизонте 12—18 месяцев изменение рейтинга маловероятно.