Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.



Решение принято в связи с повышением с 1 января следующего года ставки НДС с 18% до 20%, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно документу, с 1 января индексация составит 1,7%, а с 1 июля — еще 2,4%. Фактически это означает суммирование индексов.

Отмечается, что принятое решение направлено на то, чтобы индексация платы не превышала обычный уровень, несмотря на повышение ставки НДС.

Напомним, правительство РФ одобрило поправки, которые позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа из-за планируемого роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.