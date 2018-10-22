Правительство РФ одобрило поправки для двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году

Правительство России одобрило поправки, которые позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа года из-за планируемого роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

Постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

По действующему законодательству индексация тарифов проводится раз в год с 1 июля.

Напомним, что в конце сентября правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в два этапа. Предполагается, что индексация составит 1,7% с начала года и 2,4% с середины года.

В Минэкономразвития считают, что двухэтапная индексация позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательство. При этом совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.